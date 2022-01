LIVEBLOG | PEC met verdiende voorsprong begonnen aan tweede helft tegen Willem II

Met Slobodan Tedic in de basis hoopt PEC tegen MVV de nare smaak van zaterdag weg te spoelen

Met Slobodan Tedic in de basis hoopt PEC Zwolle dinsdag in de tweede ronde van de beker, thuis tegen MVV Maastricht (aanvang 18.00 uur), de nare smaak van zaterdag weg te spoelen, toen pijnlijk met 1-0 werd verloren van Fortuna Sittard. De Servische spits vervangt in de punt van de aanval Gervane Kastaneer.

