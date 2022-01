LIVEBLOG | Sterk spelend PEC laat kansen op ruimere voorsprong liggen tegen Willem II

Wil PEC Zwolle na dit seizoen wederom op het hoogste niveau spelen, mag het de komende weken geen steken laten vallen. En al helemaal niet tegen concurrent Willem II, dat al elf wedstrijden op rij niet heeft gewonnen. Gaat dat lukken? Wordt dit het begin van een inhaalrace die moet leiden tot handhaving in de eredivisie? Of worden de zorgen na vanavond nog groter? Volg de cruciale wedstrijd tegen de Tilburgers vanaf 20.00 uur hier, via ons liveblog.