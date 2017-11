Lodeweges kan KNVB en PEC Zwolle niet langer combineren

Lodeweges is in de Overijsselse hoofdstad een van de assistenten van hoofdcoach John van 't Schip. Daarnaast is hij bij de club actief in de jeugdopleiding. ,,Ik heb sinds dit seizoen andere verantwoordelijkheden gekregen bij PEC Zwolle, waardoor het voor mij simpelweg niet meer te combineren is. Nu zijn we soms een week weg met Oranje onder 20 en daar heeft mijn werk bij PEC onder te lijden."