Lodeweges naar Oranje: Ontzettend mooi gevraagd te zijn

,,Gevraagd worden om bij Oranje aan de slag te gaan, is natuurlijk ontzettend mooi", stelt de 60-jarige Lodeweges op de website van de club. ,,Ik ga de uitdaging dan ook graag aan en ben PEC Zwolle dankbaar dat mij deze kans wordt geboden. De afgelopen twee jaar heb ik PEC Zwolle, net zoals in mijn eerdere periode hier, als een hele fijne club ervaren. Zowel in relatie tot de staf, spelersgroep, directie als trouwe achterban koester ik warme gevoelens. Met veel plezier heb ik hier gewerkt en ook de komende maanden zal ik dat nog zeker gaan doen. Samen hebben we ons voorgenomen om een ticket te bemachtigen voor de play-offs. Daar gaan we dan ook vol voor."