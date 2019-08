Looms legt lat hoog voor Jong PEC, dat goed aan de competitie begint

PEC Zwolle kende een bliksemstart en stond al snel met 2-0 voor tegen de zoekende spelers van De Graafschap. Jarni Koorman en Destan Bajselmani scoorden. In de tweede helft drukte Jong PEC het overwicht uit in meer goals: invaller Chardi Landu tekende voor 3-0, Koorman zorgde vanaf de strafschopstip voor 4-0. Kat in ‘t bakkie in de eerste competitiewedstrijd.

De lat

Precies zoals trainer Mark Looms het wil zien. Vorige week oefende Jong PEC Zwolle nog bij Jong Heracles Almelo en won met 0-1. ,,Tegen een elftal vol eredivisiewaardige spelers. We voetbalden echt heel goed. Zoals wij toen voor de dag kwamen, dát moet onze lat worden. Daar willen we naartoe. Die wedstrijd smaakte echt naar meer, ik hoop dat dit seizoen veel vaker te zien.”

Een week later tegen De Graafschap zag Looms zijn ploeg bij vlagen dat niveau halen. ,,We willen onze manier van spelen tot in de perfectie uitvoeren: hard inspelen, hoog drukzetten. Vooral de eerste twintig minuten deden we dat goed”, zegt Looms, die PEC Zwolle voorlopig de ranglijst ziet aanvoeren en volgende week maandag in Deventer de reserves van Go Ahead Eagles treft.