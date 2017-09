Loopwonder Kingsley Ehizibue tekent tot 2020 bij in Zwolle

Ehizibue debuteerde drie jaar geleden in een bekerduel met HHC Hardenberg voor PEC Zwolle. Sindsdien speelde hij 63 officiële wedstrijden voor de eredivisionist. Ehizibue, die in Duitsland is geboren en Nigeriaanse roots heeft, kwam daarnaast veertien keer uit voor vertegenwoordigende Nederlandse elftallen. Dit seizoen bemachtigde de onvermoeibare verdediger, die ook als vleugelspits uit de voeten kan, een plek rechts in de defensie. Tegen FC Twente was Ehizibue vorige week met zijn loopvermogen een van de uitblinkers bij PEC.