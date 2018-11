Loting achtste finale KNVB-Beker: PEC Zwolle moet op herhaling bij AZ

AZ was in de tweede ronde te sterk voor VVV (2-0), terwijl PEC Zwolle dinsdag op De Vijverberg mede door vier goals van Zian Flemming afrekende met De Graafschap (2-5). In de vorige editie van het bekertoernooi troffen beide clubs elkaar in de kwartfinale. In januari liet AZ het gehavende PEC toen nog kansloos door na een rode kaart voor doelman Diederik Boer uit te lopen naar een simpele overwinning (4-1).