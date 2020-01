Maakt een speler van PEC Zwolle de eerste eredivisiegoal van het decennium?

PEC Zwolle-FC Utrecht is vrijdagavond niet alleen de eerste eredivisiewedstrijd van het nieuwe jaar, maar ook van het nieuwe decennium. De vraag is: wie maakt het eerste doelpunt op het hoogste niveau van Nederland?

De kans is groot dat dit een speler van PEC of Utrecht is, aangezien deze teams vrijdagavond (20.00 uur) al in actie komen. De zestien overige eredivisionisten spelen hun wedstrijd op zaterdag of zondag.

De speler die het eerste eredivisiedoelpunt van het decennium maakt, voegt zich in een illuster rijtje. Met daarin de Engelsman David Loggie, die in 1990 de gelukkige was als voetballer van Willem II. Hij scoorde in het thuisduel met MVV (1-1) en eindigde het seizoen op elf treffers.