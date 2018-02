Machteloos PEC Zwolle buigt het hoofd voor veel te sterk Ajax

PEC Zwolle is er zondagavond in eigen huis niet in geslaagd om te stunten tegen een veel te sterk Ajax. Het elftal van trainer John van ’t Schip mocht met de bescheiden 0-1 nederlaag – de vierde Zwolse verliespartij in de afgelopen vijf eredivisieduels - de handen nog dichtknijpen.

PEC Zwolle had maar weinig in te brengen tegen Ajax en schoot voor de pauze geen enkele keer op het Amsterdamse doel. Het was dat bij Ajax de echte scherpte voor de goal ontbrak, anders was PEC - dat de eredivisietopper begon met de van een knieblessure herstelde Bram van Polen en de jarige Wouter Marinus in de basis - tegen een pijnlijk grote thuisnederlaag opgelopen.

Na een curieuze start van de wedstrijd waarin Diederik Boer al na drie minuten problemen had met zijn schoeisel en Matthijs de Ligt kampte met een verdwenen contactlens was het Ajax dat het initiatief nam. PEC Zwolle rommelde en oogde onrustig en gaf veel te veel ruimte weg aan het gevaarlijke Ajax.

Nadat Donny van de Beek gevaarlijk doorkwam maar met zijn voorzet geen medespeler vond, was het na tien minuten Justin Kluivert met de grootste kans. Zijn geplaatste schot ging echter rakelings langs het Zwolle-doel. Twee minuten later brak David Neres door, maar voorkwam Bram van Polen met een sliding een treffer.

Druk

PEC Zwolle kwam in de eerste twintig minuten amper aan voetballen toe. Ajax zette hoog en snel druk op de Zwolse defensie en liet PEC niet aan opbouwen toe komen in het onderhoudende duel in het Mac3Park Stadion. Pas na een klein half uur verscheen de ploeg van trainer John van ’t Schip voor het eerst gevaarlijk voor het doel van André Onana.

Een prima individuele actie van Younees Mokhtar kon door Wouter Marinus en Mustafa Saymak niet tot doelpunt worden gepromoveerd. Even later was de middenvelder opnieuw dicht bij een treffer maar de kopbal van Saymak ging over. PEC Zwolle had op dat moment ook op achterstand kunnen staan. Justin Kluivert en Klaas-Jan Huntelaar verzuimden de Amsterdammers vrij voor keeper Boer op voorsprong te zetten.

Penalty

Zeven minuten voor rust ontsnapte PEC Zwolle. Na een uitstekende Ajax-aanval over veel schijven werd Donny van de Beek in de Zwolse zestien onderuit getrokken door Mokhtar, maar arbiter Blom ontging het en verzuimde de Amsterdamse formatie van coach Erik ten Hag een penalty te geven. Nadat Van de Beek even later met een kopbal de handen van keeper Boer had gevonden en Kluivert naast prikte, was het voor Blom genoeg en haalde PEC Zwolle ongeschonden de rust (0-0). Daar mocht Van ’t Schip de handen mee dicht knijpen.

Tweede helft

Na de pauze keerde de aan zijn bovenbeen geblesseerde Dirk Marcellis niet meer terug bij PEC Zwolle, dat Nicolás Freire binnen de lijnen bracht. Veel veranderde er niet in het spelbeeld. Ajax bleef sterker, kreeg kansen en had na drie minuten zelfs moeten scoren. Van der Beek raakte echter de paal en Neres schoot de rebound over het lege doel. Het was uitstel van executie voor PEC, dat in de 54ste minuut moest capituleren. Neres speelde Huntelaar vrij, die vanuit een lastige hoek keeper Boer passeerde en zijn 86ste doelpunt voor Ajax maakte: 0-1.

Onana

Het was voor PEC het sein om de schroom eindelijk eens van zich af te gooien en keeper Onana na een klein uur voor de eerste keer onder vuur te nemen. De Ajax-goalie bokste de inzetten van Saymak en Namli echter uit zijn veste. Dat lukte Boer aan de overzijde even later niet, maar de knap van Kluivert spatte uiteen op de lat.

PEC Zwolle probeerde amechtig het aanvalsfront te bereiken, maar slaagde daarin amper. Ajax wel, maar Boer greep meermaals prima in voor PEC Zwolle dat ook Sandler nog zag redden op de doellijn op een inzet van Kluivert. Het bleef bij 0-1 en daar mochten Van ’t Schip en PEC Zwolle – dat er sinds 1988 niet in is geslaagd in de eredivisie te winnen van Ajax - de handen mee dicht knijpen. Met de winst in Zwolle naderde Ajax koploper PSV tot op vijf punten in de eredivisie.

PEC Zwolle-Ajax 0-1 (0-0). 54. Klaas-Jan Huntelaar 0-1. Scheidsrechter: Blom. Toeschouwers: 13.250. Gele kaart: Sandler (PEC Zwolle), Tagliafico (Ajax).

PEC Zwolle: Boer; Ehizibue, Marcellis (46. Freire), Sandler, Van Polen; Dekker (73. Ondaan), Thomas, Saymak; Namli, Marinus (62. Menig), Mokhtar.