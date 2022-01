Maikel van der Werff terug bij PEC: ‘Voelt goed om weer speler van Zwolle te zijn’

Maikel van der Werff is blij weer terug te zijn in de stad waar hij tussen 2013 en 2015 speelde en grote successen kende. Hij heeft dan ook veel zin om voor PEC weer wedstrijden te gaan spelen en belangrijk te zijn voor de ploeg. ,,Deze club heeft mij veel moois gebracht en heeft een heel helder doel gesteld voor het restant van de competitie. Daar ga ik mijn bijdrage aan leveren”, aldus de verdediger die overkwam van FC Cincinnati.

Sterke drive

Ook Mike Willems, technisch manager PEC Zwolle, is content met de terugkeer van Van der Werff. ,,In zijn eerste periode hier heeft hij laten zien van grote waarde te zijn in de achterhoede. Ook bij Vitesse en in de MLS heeft Maikel goed gepresteerd. Door een blessure heeft hij een tijd aan de kant gestaan, maar de indruk die wij de afgelopen week hebben gekregen is heel positief. De ervaring, rust aan de bal en zijn sterke drive om vooruit te verdedigen passen volledig in ons systeem.”