Makkelie geeft rood aan Lam (PEC), maar herstelt zijn fout: ‘Weet je het zeker scheids?’

,,Ja, ik schrok wel een beetje toen hij rood gaf”, erkende Lam in gesprek met Fox Sports. ,,Ik vond het maximaal geel. Ik dacht ook dat hij per ongeluk de verkeerde kaart had getrokken. ‘Weet je het zeker’, vroeg ik hem. Het was een overtreding, ik was te laat, maar als je hier rood voor geeft, kun je niks meer doen. De scheidsrechter zei na de wedstrijd ook dat hij het verkeerd had gezien.”

Op dat moment stond het 1-1 in Zwolle, het bleek ook de eindstand. ,,We hadden liever drie punten gepakt, want het is alweer lang geleden dat we wonnen”, meende Lam. ,,We hadden er vertrouwen in dat we een goede kans zouden maken. Voor rust hadden we de controle en gaven we weinig weg. Maar de tweede helft was niet goed van onze kant. FC Utrecht zette ons sneller onder druk. Wij probeerden via de lange bal Tedic te bereiken, maar bijna elke bal was voor Utrecht. Wij kwamen er toen sporadisch uit.”