Manschot fluit belangrijke wedstrijd van PEC Zwolle

Van 't Schip wil meer gezonde bluf zien van PEC Zwolle na zesde verlies in 2018

25 februari PEC Zwolle leed zaterdagavond tegen Heracles (2-1) de zesde nederlaag in de achtste wedstrijd van 2018. ,,We hoeven absoluut niet in paniek te raken dat we het voetballen zijn verleerd”, vindt John van ’t Schip.