Marcellis baalt van verval: 'Maar vorig seizoen verloren we zulke wedstrijden'

Dirk Marcellis hield een dubbel gevoel over aan de remise met PEC Zwolle bij VVV (1-1). ,,Als we iets beter waren, hadden we gewonnen, maar vorig seizoen verloren we dit soort wedstrijden."

PEC verspeelde in een slechte tweede helft de openingstreffer Kingsley Ehizibue en liep daardoor in De Koel de vijftigste uitzege ooit in de eredivisie mis. Zo werd ook het derde duel op vreemde bodem dit seizoen (tegen Sparta, Ajax en VVV) niet gewonnen, waar de Zwollenaren in eigen huis juist nog geen punt verspeelden. ,,Dat is vorig seizoen ook een issue geweest. In uitwedstrijden was het toen ook vaak stukken minder bij ons”, stelt verdediger Marcellis. ,,Thuis gaan we dan op zoek naar de 2-0 en in uitwedstrijden proberen we vooral de 1-1 te vermijden. Dat is denk ik het verschil. Om de volgende stap te maken, moeten we wedstrijden als deze en bij Sparta vaker winnen.”

De ploeg die na zes speelronden met elf punten een keurige vijfde plek bezet, was in Limburg vooral na rust aan de bal onherkenbaar. Door de voorsprong groeiden de ruimtes, maar PEC sprong daar slordig en haast vrijblijvend mee om. Clint Leemans bracht VVV langszij met een fraaie en rake vrije trap. Uiteindelijk behoedde doelman Diederik Boer PEC van een nederlaag door invallers Nkawali en Van Crooy in één-op-één-duels van scoren af te houden.