Marcellis 'zit helemaal vast' en mist wedstrijd tegen Excelsior

Van den Berg (16) vormt samen met de eveneens jonge Philippe Sandler (21) het hart van de Zwolse verdediging. Marcellis ontbreekt in de wedstrijdselectie, al hoopt trainer John van ’t Schip dat de jarige routinier - hij is vrijdag 30 jaar geworden - dinsdag tegen FC Twente weer van de partij kan zijn.

Van ’t Schip: ,,Dirk zit helemaal vast. Door een spierblessure heeft hij er vijf weken uitgelegen. Daarna is Dirk weer gaan trainen en sindsdien mist hij inhoud. Hij heeft meer moeite om te herstellen van trainingen en wedstrijden. We gaan nu kijken hoe we hem weer fit kunnen krijgen. Het is afwachten of Dirk klaar is voor de wedstrijd tegen FC Twente.”