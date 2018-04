Marianne Timmer overhandigt Ryan Thomas speler van het jaar-bokaal

Thomas bleek na alle beoordelingen van de Zwolse supporters een hoger moyenne te hebben dan Philippe Sandler en Kingsley Ehizibue, respectievelijk de nummers twee en drie in het klassement. Naamgever Henk Timmer was door een reis naar Argentinië niet in de gelegenheid de bijbehorende bokaal aan Thomas te overhandigen. Zijn vrouw Marianne nam daarom de honneurs waar en reikte de prijs voor beste speler in het Supportershome uit aan de Nieuw-Zeelander.

Magnifiek

,,Toen de supporters zagen dat Marianne de prijs ging overhandigen, kwamen ze allemaal dichtbij staan”, grapt Freddy Eikelboom. De voorzitter van de Supportersvereniging van PEC kijkt ondanks het pijnlijke verlies terug op een geslaagde middag. ,,Het was lastig om er na de nederlaag een positieve draai aan te geven, maar ik denk dat we daar met zijn allen aardig in geslaagd zijn. Het was gezellig en het is goed verlopen, zoals altijd.”

Over de winnaar, die tegen Willem II geblesseerd uitviel, was vrijwel iedereen unaniem, stelt Eikelboom. ,,Vooral in het eerste deel van het seizoen was Ryan magnifiek. Na de winterstop speelde hij iets minder goed, maar voor welke speler geldt dat niet? Nog steeds gaat hij elke week voorop in de strijd. We hopen dat de blessure meevalt en dat hij in de laatste wedstrijd van het seizoen tegen AZ mee kan doen.”

Nachtkaars

Thomas heeft na de winterstop met zijn teamgenoten niet kunnen voorkomen dat het seizoen als een nachtkaars uit dreigt te gaan. Toch blikt de voorzitter van de Supportersverenging een wedstrijd voor het einde al zeer tevreden terug op het voetbaljaar. ,,Ik ben trots op de plek waar we staan, helemaal als je bedenkt dat we vorig seizoen anderhalf wedstrijd voor het einde onze vege lijf hebben kunnen redden. Toen was het halleluja, dan is dit overall, met een achtste of negende plek en ondanks een mindere tweede seizoenshelft, helemaal een geweldig seizoen.”