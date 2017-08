Marinus op de weg terug bij PEC Zwolle

Wouter Marinus is nagenoeg hersteld van de gescheurde hamstring die hij begin juli opliep in een oefenduel met de amateurs van HZVV. De middenvelder van PEC Zwolle ontbreekt tegen FC Twente nog in de wedstrijdselectie, maar volgens trainer John van ’t Schip ligt hij op schema met zijn revalidatie.