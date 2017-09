Marinus weer terug op het veld bij PEC Zwolle

video Vleugelspitsen wijzen Jong PEC Zwolle de weg in bekertoernooi

12:01 De beloften van PEC Zwolle hebben de eerste wedstrijd in de KNVB-beker gewonnen. In het Parkstad Limburg-stadion in Kerkrade werd Jong Roda JC met 0-3 verslagen door goals van Rogier Benschop en Jochem van Putten.