Matchwinner Dekker: Maakt niet uit wie scoort, deze punten zijn broodnodig

,,Dit is wel even lekker", stelde de opgeluchte Dekker. ,,Er zat aardig wat druk op deze wedstrijd natuurlijk. Voor ons viel het nog mee, maar we zijn niet goed aan het seizoen begonnen en vorige week tegen Vitesse begonnen we dramatisch aan de wedstrijd. En ik vind dat PEC Zwolle uit bij Emmen gewoon moet winnen. Maar dan moet je het nog doen. Dat hebben we gedaan. Het spel was nog lang niet goed, maar we hebben wel karakter getoond. Dat moet iedere wedstrijd het minimale zijn."

ADO

De enige treffer van de matige ontmoeting kwam van de schoen van Dekker zelf. Na een half uur spelen maakte de controleur van PEC Zwolle op aangeven van Kingsley Ehizibue en met hulp van een Emmen-speler een voor hem zeldzaam doelpunt. ,,Mijn laatste was van twee jaar geleden, tegen ADO. We hebben de laatste tijd weinig gescoord en we hebben ook doelpunten nodig. Wie ze dan maakt, maakt mij echt niet uit. Het belangrijkste is dat we winnen en van hieruit hopelijk ook weer beter gaan voetballen. Daarom waren deze punten ook broodnodig."

Feestje