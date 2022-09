Matchwinner Huiberts van PEC Zwolle roemt het team: ‘Dat zie je op dit soort momenten terug’

Want toen de Zwollenaren vlak na rust op achterstand kwamen, leek de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie serieus in het geding. ,,Dan is het zaak om als team bij elkaar te blijven en veerkracht te tonen.” Dat deed de ploeg, want de 2-1 achterstand werd, mede door Huiberts, omgebogen in een 2-3 overwinning. ,,We zijn het seizoen echt als team begonnen en zijn heel hecht met elkaar. Dat zie je op dit soort momenten terug.”

Huiberts was minder te spreken over de reactie van PEC na de gemiste penalty van Bram van Polen in de eerste helft, die daarmee verzuimde om de 0-2 aan te tekenen. ,,Toen gingen we opeens heel raar doen. Dat was niet nodig, want we waren de bovenliggende partij.”

,,Ik weet niet waardoor het komt, misschien dat zij het als een opkikker zagen. We moeten vooral zelf rustiger blijven in dat soort situaties”, vindt de middenvelder. ,,Maar uiteindelijk gaat het om de winst. Dit soort wedstrijden zijn niet altijd even fijn, maar je moet ze wel winnen. Het is lekker dat we hem over de streep trekken.”

Volledig scherm Hier heeft hij nog niet succes, maar even later zou Dean Huiberts de winnende treffer laten aantekenen voor PEC Zwolle. © Pro Shots / Vincent de Vries