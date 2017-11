Matchwinner Saymak: 'Voetballend dit seizoen nog niet zo lastig gehad'

,,Eigenlijk hebben we in alle wedstrijden dit seizoen grote fases gedomineerd, maar tegen Heerenveen lukte dat vandaag veel minder", zag Saymak. ,,In de eerste helft ontsnapten we, want zij hadden toen nog één of twee doelpunten kunnen maken. Na rust haalden we ons niveau nog niet echt, maar het ging wel beter, ook omdat de technische staf in de rust veel aanwijzingen had over hoe het beter moest. Dan is het heerlijk als je alsnog wint, maar ik denk dat we het voetballend dit seizoen nog niet zo lastig hebben gehad."