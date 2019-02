Matchwinner Van Duinen raakt na verrassende penalty niet onder indruk van ‘poppenkast’

,,Het duurde even totdat ik de penalty kon nemen, omdat ik van alles naar mijn hoofd kreeg geslingerd van spelers van Utrecht. Die hele poppenkast helpt volgens mij niet. Ik raak er niet van in de war. Andersom zou ik het daarom ook niet doen", aldus Van Duinen.

Dat arbiter Kuipers van de toegekende vrije trap na de overtreding van Nicolas Gavory op Kingsley Ehizibue op advies van de VAR een penalty maakte, verraste hem meer. ,,Vanuit mijn oogpunt was het erbuiten. Maar goed, de VAR ziet het op het scherm beter dan ik op dat moment. Ik was blij natuurlijk.”

,,Het is volgens mij één van de eerste keren dat ik ‘m mee heb", vervolgde Van Duinen, die PEC ver in blessuretijd ook nog de winnende goal en derde zege op rij bezorgde. ,,Tja, als je van tevoren had gezegd dat we de eerste drie wedstrijden na de winterstop zouden winnen, had ik je wakker geschud. Dit is super. Gekkenhuis.”