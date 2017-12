Mauro Almeida: Ik had Zwolle nooit moeten verlaten

Mauro Almeida (35) was vorige maand voor het eerst terug in Nederland en de Portugese verdediger bracht meteen een bezoek aan zijn voormalig voetbalclub PEC Zwolle. De Stentor slalomde met Almeida door een bewogen loopbaan, langs exotische bestemmingen naar de dag dat hij per toeval bij FC Zwolle belandde. ,,In Angola stonden we met alle spelers in het vliegtuig om een lijk heen.”

Zelden is een speler met zo veel toeval en geluk bij FC Zwolle beland als Mauro Almeida. Hij herinnert zich zijn overstap in 2004 als de dag van gisteren. ,,Ik zou namelijk helemaal niet naar Zwolle gaan. Ik had net mijn contract laten ontbinden bij Estrela Amadora in Portugal. Ik was op weg naar Leixoes, waar mijn voormalige trainer mij wilde hebben.”

Alles was rond. Almeida moest alleen nog geregistreerd worden. Daarvoor was het ’s avonds iets te laat geworden, waarop zijn zaakwaarnemer aangaf een dag te wachten. Toen de jonge verdediger de volgende morgen gebeld werd, vermoedde hij dat de deal in kannen en kruiken was. Aan de toon van zijn begeleider merkte hij dat er iets mis was gegaan.

,,Wat bleek nou: De trainer die mij wilde hebben, was die nacht ontslagen. Niet veel later belde de president van de club om me te vertellen dat ik een aankoop van de trainer was en kon fluiten naar de transfer. Ze hadden ruzie gehad. En ik? Ik was woest.”

Campanile

Die woede maakte snel plaats voor hoop. ,,Mijn zaakwaarnemer stond volgens mij nog geen dag later op de stoep met de vraag of ik zin had een paar daagjes stage te lopen bij een Nederlandse club, die in Algarve op trainingskamp was.” Almeida lacht: ,,Toen zat ik vijf uur met hem in de auto van Porto naar de Algarve waar ik één training en één wedstrijd had om me te bewijzen bij Zwolle.”

Met de nieuweling in de gelederen hield FC Zwolle Bundesligaclub Wolfsburg in een oefenduel op 0-0. ,,Dat was best bijzonder, want later begreep ik dat Zwolle veel goals incasseerde in de competitie. Ik speelde sterk, kopte zelfs nog een bal op de lat, geloof ik.”

Volledig scherm Zoals Zwolle Mauro Almeida kent; in fel duel verwikkeld met NAC-spits Pierre van Hooijdonk (2005). Trainer Hennie Spijkerman had van de speler Almeida genoeg gezien, maar verzocht hem nog wel even kennis te maken met Nederland. ,,Cam-pa-nile", zegt hij dan na enig graafwerk. ,,In dat hotel verbleef ik aanvankelijk." Het per toeval opgedoken doelwit moest na twee dagen al tekenen van de trainer. Dat deed hij, waarmee naar eigen zeggen de mooiste periode uit zijn loopbaan begon.



,,De mensen geloofden hier in me”, stelt Almeida, die zich in november bij zijn bezoek aan de boekpresentatie van PEC Man liet herenigen met een aantal vrienden. ,,Iedereen was vredig, aardig, respectvol.” Hij lepelt zijn voormalige woonadres met enige moeite op. ,,De Van Harenmarke. Ik had geweldige buren. Een oud echtpaar. Ik wou nog even langs gaan, maar volgens mij wonen ze er niet meer.”

Kezman

Ook zijn eerste officiële wedstrijd in het Zwolse blauw-wit was voor Almeida onvergetelijk. ,,Als je je debuut maakt in het stadion van PSV, Kezman en Vennegoor of Hesselink als tegenstanders hebt en door de sneeuw meteen met een oranje bal moet voetballen, vergeet je dat niet.” FC Zwolle verloor, maar Almeida wist: ,,Ik was op de juiste plek. Ook al lachten jongens als Ivar van Dinteren en Dominggus Lim-Duan vaak om mijn Nederlands.”

Zijn laatste wedstrijd in de eredivisie was tegen Feyenoord. Alhoewel, Almeida zat geschorst op de tribune. Zijn team kreeg in De Kuip een laatste kans om het eredivisieverblijf te verlengen. ,,We waren nog niet begonnen of we stonden met 3-0 achter. Het was één van de meest frustrerende momenten in mijn loopbaan. Ik zat huilend op de tribune.''

Begrafenis

Almeida vertrok in 2006 en reeg de clubs vervolgens aaneen. In Oostenrijk, Bulgarije, Engeland en Ierland. ,,Bulgarije was geen succes. In alle opzichten niet. En in Ierland was ik vooral geblesseerd. Eigenlijk is het daarna nooit meer zo mooi geworden. Nu besef ik ook dat ik Zwolle nooit had moeten verlaten.”

In 2011 had Almeida het in Europa wel gezien. Hij koos – mede door de roots van zijn moeder – voor het avontuur in Angola. ,,Van haar hoefde het niet, maar ik zag er een persoonlijke uitdaging in. Ik probeer het een jaar, dacht ik. Het zijn er uiteindelijk zes geworden. Dat geeft wel aan dat ik het naar mijn zin had.”

Dat betekent niet dat het gemakkelijk was, voegt Almeida er meteen aan toe. ,,Ik had het redelijk. De meeste voetballers ontvangen een prima loon. Ik heb wel veel armoede gezien. Dat was zwaar. En voor een voetballer zijn de omstandigheden er ook verre van optimaal. Je hebt er een paar goede clubs, maar de velden zijn vrijwel overal belabberd.”

De faciliteiten zijn ook niet te vergelijken met die in Europa. ,,We gingen in het vliegtuig naar uitwedstrijden. Dat waren alleen militaire toestellen, waar geen stoeltjes in zaten. Dan stonden we met onze selectie dus in het vliegtuig, met bijvoorbeeld allemaal auto’s om ons heen. We hebben zelfs een keer met zijn allen om een lijk heen gestaan. Die moest in dezelfde stad zijn als wij. Door de huilende familieleden die er ook omheen stonden, leek het wel een begrafenis.”

Na zes jaar Afrika keerde Almeida terug naar zijn moeder en zijn zoon Martim in Viseu, hartje Portugal. Hij hoopt in januari vlakbij als semi-prof verder te kunnen, want de mandekker voelt zich nog altijd niet versleten. ,,Ik heb minder kracht, maar meer ervaring. Ik train nu ook vier keer in de week bij een club.”

Diederik Boer

Almeida kijkt ook al verder, naar – zoals hij het zelf noemt – een nieuw leven. ,,Ik wil wel actief blijven in de voetballerij. Ik doe al wat zaken als zaakwaarnemer en hoop daar straks in door te kunnen groeien.”

In de halve week dat hij terug was in Nederland, logeerde Almeida bij oud-teamgenoot André de Ridder, bezocht hij vriend Robbie Milani en lunchte hij met voormalig teamgenoot Dominggus Lim-Duan. De sympathieke Portugees bezocht de training. ,,Diederik Boer is de enige met wie ik nog samen heb gespeeld. We hebben herinneringen opgehaald. Ook met de verzorger, Erwin Vloedgraven. Hij heeft me een rondleiding gegeven.”