Mees de Wit is door PEC gehaald als linksback, maar debuteert op rechts in de eredivisie: ‘Dit shirt ga ik meteen inlijsten’

Als PEC zo’n drie kwartier voor de wedstrijd tegen Vitesse via sociale media de opstelling bekendmaakt, is er even verwarring. Op welke positie staat in vredesnaam Mees de Wit? Linksback, op de plek van Kenneth Paal? Linkshalf, op de plek net vóór Paal? Of misschien wel linksbuiten, de plek waar De Wit door Ajax was gescout?