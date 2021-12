Mees de Wit na zijn wondergoal tegen FC Groningen: ‘Dit geeft zoveel vertrouwen’

Enorme tegenval­ler voor PEC Zwolle Vrouwen, nederlaag in laatste minuut bij Excelsior

Het is PEC Zwolle Vrouwen niet gelukt om aansluiting bij de top van de Pure Energie Eredivisie te hervinden. In Rotterdam beloonde de formatie van trainer Joran Pot zichzelf vrijdagavond niet. Integendeel, in blessuretijd ging het duel zelfs verloren: 2-1.

