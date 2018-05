Meijntjes van PEC naar FC Utrecht

Meijntjes werkte van 1993 tot en met 2004 bij FC Zwolle als Manager Publieks- en Facilitaire Zaken, van 2004 tot en met 2007 al bij FC Utrecht als medewerker Organisatie & Events en de laatste zeven jaar weer als Manager Wedstrijdorganisatie bij PEC Zwolle, waar zijn vader Cees (oud-bestuurslid en sponsor) gastheer is in de bestuurskamer en zijn broertje Jurijan Hoofd Verkoop.

,,PEC is dus mijn nest, Utrecht mijn magneet", concludeert Meijntjes, die geen ‘nee’ kon zeggen tegen de nieuwe functie. ,,Omdat ik dus al een band had met FC Utrecht en het een uitdaging is in mijn carrière.” Meijntjes blijft echter in Zwolle wonen. ,,Mijn gezin en ik hebben het hier veel te goed naar onze zin.”