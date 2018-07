Met Leemans, Flemming en Hamer klopt het middenveld van PEC weer

Gehoord langs de lijn in Wijthmen: ,,Die Leemans moet je er nu af halen, anders ben je hem in augustus weer kwijt.'' Gerard Nijkamp, zittend op de tribune, hoort de woorden met een brede grijns aan. De technisch directeur geniet zichtbaar van de nieuwste aanwinst, een dag eerder aangetrokken, en het spel van PEC Zwolle, dat het zwakke Excelsior zeker voor rust van het kastje naar de muur stuurt (5-0).

Hij heeft slechts twee trainingen achter de rug, maar Clint Leemans (22) voetbalt alsof hij al jaren onderdeel uitmaakt van het Zwolse middenrif. Met zijn fluorescerend gele linkervoet verstuurt hij de ene na de andere strakke pass. Die nog aankomt ook. Hij krijgt de supportershanden meerdere malen op elkaar.

Ineens klopt het middenveld van PEC Zwolle, dat zaterdag louter uit nieuwkomers bestaat. Jongens uit de opleidingen van PSV, Feyenoord en Ajax. Leemans is de centrale man, Gustavo Hamer en Zian Flemming vergezellen hem. Power, diepgang, passing en scorend vermogen, gevangen in één linie. ,,Het loopt soepeltjes", stelt Flemming, verantwoordelijk voor drie doelpunten. ,,We zijn nieuwe jongens, maar weten elkaar goed te vinden."

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm Gustavo Hamer. © Niels Boersema

Mike van Duinen tekent voor de resterende twee treffers in Wijthmen. Beide keren na voorbereidend werk van Leemans. De eerste de beste vrije trap die de ex-VVV'er mag nemen, levert gelijk een doelpunt op. Ruim een kwartier later zet hij Van Duinen met een ragfijn balletje in de diepte vogelvrij voor Excelsior-keeper Sonny Stevens, die lijdzaam toeziet hoe zijn verdediging er een janboel van maakt.

Fijn voetballen

Leemans zorgt voor overzicht, passing met links en een levensgevaarlijke vrije trap. Hamer is de man met power en een gouden rechter. Flemming mist een beetje snelheid om op de vleugel te spelen, maar kan vanuit de as uit het niets in de zestien opduiken. En veel scoren, bewijst hij zijn eerste weken. Het drietal laat trainer John van 't Schip zien dat dit middenveld voor herhaling vatbaar is. ,,We voelen elkaar goed aan", zegt Hamer. ,,Ik wist waar Clint liep, Clint wist waar ik liep. Dat is fijn voetballen."

Van 't Schip heeft met Ryan Thomas en Rick Dekker, die door blessures ontbreken tegen Excelsior, nog twee opties. Al is de kans groot dat Thomas voor 31 augustus weg is; de Nieuw-Zeelander heeft een transferwens. Erik Bakker prijkt ook op het lijstje middenvelders, maar lijkt net als vorig seizoen genoegen te moeten nemen met een reserverol. De concurrentie is hevig. ,,We hebben vandaag zeventig minuten met dit middenveld gespeeld en dat zag er goed uit", vindt Van 't Schip. ,,Dit kan gaan klikken. Hopelijk kunnen we dat uitbouwen. Al wil ik mij niet blind staren op de 5-0, want Excelsior was niet in goeden doen."

Ook Leemans relativeert de grote zege. ,,Volgende week spelen we tegen Hannover'96, die zijn van een ander kaliber. We zijn er nog lang niet, dit is pas het begin. Op 10 augustus tegen SC Heerenveen, dan moet het gebeuren. Niet op een bijveldje tegen Excelsior."