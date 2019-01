Met Nakayama in huis wordt het druk op de perstribune van PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft stadion tegen Feyenoord nog niet uitver­kocht

15 januari Via onder meer e-mail laat PEC Zwolle de seizoenkaarthouders weten dat er nog steeds een extra kaart kan worden gekocht voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Raakt de wedstrijd waarin Jaap Stam terugkeert wel uitverkocht? Algemeen manager Jeroen van Leeuwen maakt zich geen zorgen. ,,Er zijn al meer dan 13.000 kaarten verkocht. Die 14.000 zullen we in ieder geval heel dicht benaderen.’’