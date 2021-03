Met Tess van Bentem heeft PEC Zwolle Vrouwen weer een regionaal talent gestrikt

Van Bentem, afkomstig uit Marknesse, maakte in 2019 de overstap van Flevo Boys naar PEC Zwolle. Na een jaartje bij de beloftenploeg maakt de speelster dit seizoen deel uit van de hoofdselectie van trainer-coach Joran Pot. De jeugdinternational debuteerde op 6 september tegen ADO Den Haag en stond daarna meerdere malen in de basisploeg.

,,Sinds ik bij PEC Zwolle speel is het best snel gegaan. Dit seizoen mocht ik voor het eerst speelminuten maken in de eerste selectie en dat was toch wel een bijzondere ervaring. De komende jaren wil ik me hier blijven ontwikkelen’’, stelt Van Bentem.