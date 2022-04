Met Thomas van den Belt (20) terug in de basis telt zondag tegen AZ voor PEC Zwolle maar één ding

voorbeschouwing PEC Zwolle past tegen Feyenoord manier van spelen niet aan: ‘We blijven hoog druk zetten’

Feyenoord of niet, PEC-trainer Dick Schreuder is niet van plan om zondag in eigen huis (aanvang 16.45 uur) zijn manier van spelen aan te passen. Dat betekent dat de Zwollenaren wederom hoog druk zetten, met Mees de Wit en Djavan Anderson als wingbacks.

