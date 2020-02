Michael Zetterer: ‘We waren met en zonder bal niet goed genoeg’

Michael Zetterer kon PEC Zwolle in de uitwedstrijd tegen AZ lang behoeden voor een tegendoelpunt. Maar bij de tweede en derde strafschop van Teun Koopmeiners was de doelman kansloos.

Koopmeiners staat bekend als een van de beste strafschopnemers in de eredivisie. Toch slaagde Zetterer (24) erin om een achterstand in de eerste helft te voorkomen, hij tikte de eerste poging van Koopmeiners uit de hoek. ,,Dat was wel een beetje een kwestie van geluk. Maar ik dacht dat de rechterhoek, voor mij dan, zijn sterke hoek was.’’

Bij de tweede strafschop dook Zetterer naar dezelfde hoek. ,,Maar Koopmeiners had van hoek gewisseld. Dat had hij goed gedaan, die bal was onhoudbaar.’’ In derde instantie rekende Zetterer erop dat Koopmeiners weer in zijn favoriete hoek zou mikken. ,,Maar dat gebeurde niet’’, klonk het teleurgesteld.