Middenvelder Thomas Beelen hoopt komend seizoen op speelminuten in de verdediging bij PEC Zwolle

Beelen tekende afgelopen maand zijn eerste contract als profvoetballer. ,,Ik ben nu net 21 en dat is misschien relatief laat voor een eerste contract. Maar ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehouden en dat krijg ik nu ook terug van de trainer en de club.”

Extra bijzonder

Hij debuteerde in het uitduel tegen RKC, kreeg speelminuten tegen Ajax en stond in de basis tegen PSV. Als hij aan dat laatste moment terugdenkt, krijgt hij opnieuw een glimlach op zijn gezicht. ,,De trainer belde mij de avond voor de wedstrijd om te zeggen dat ik mocht starten. Echt heel gaaf. En extra bijzonder omdat PSV de club is waar ik als kind al fan van was.”

Het voelt voor hem als een droom die uitkomt. ,,Dat is wel waar je voor gewerkt hebt. Ik heb er bewust voor gekozen me na het behalen van mijn vwo-diploma op het voetballen te richten en geen vervolgstudie te gaan doen. Ik wilde vol voor het voetbal gaan, het voelde niet goed een plan B te hebben. Ik ben blij dat ik nu een kans krijg bij het eerste team.”

Centrale verdediger

Bij de contractverlenging werd de Harderwijker nog aangekondigd als middenvelder, inmiddels ligt zijn focus op een plek achterin. ,,Trainer Dick Schreuder heeft tegen mij gezegd dat hij in mij meer een centrale verdediger ziet.” In de voorbereiding op de komende competitie was hij al op die positie te zien.

,,Ik heb mezelf altijd als middenvelder gezien en op die positie gespeeld, maar hier in de jeugdopleiding wel vaker gehoord dat ik ook als verdediger zou kunnen spelen. Daar ga ik nu voor. Ik denk dat ik op het middenveld met bijvoorbeeld Thomas van den Belt en Dean Huiberts ook veel concurrentie heb. Bovendien komt mijn lengte achterin denk ik goed van pas.”

Volledig scherm Thomas Beelen in actie in het oefenduel tegen vv Katwijk. during the Friendly match vv Katwijk vs PEC Zwolle at Sportpark De Krom on July 6, 2022 in Katwijk © Smit-Images/Raymond Smit

Degradatie

Beelen hoopt komend seizoen meer speelminuten te maken en uiteindelijk een basisplaats te krijgen. ,,Het mooie aan de voorbereiding is dat iedereen op nul begint en kans maakt. Of de degradatie een voordeel is voor mijn kansen op speeltijd, weet ik niet. Dat is toch altijd iets dat je pas achteraf kunt zeggen. Voorop staat dat PEC Zwolle een club is die in de eredivisie thuishoort.”