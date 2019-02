Mijlpalen voor assistkoning Namli en goalgetter Van Duinen

Zowel bij de 1-1 van Vito van Crooij als bij de winnende treffer van Mike van Duinen verzorgde Namli het beslissende voorbereidende werk. De 24-jarige voetballer van PEC Zwolle kwam voor het eerst in zijn carrière tot twee assists in een eredivisiewedstrijd. Hij verdubbelde daarmee zijn seizoenstotaal.

Ook spits Van Duinen kende met zijn twee late doelpunten een mijlpaal. De Hagenees scoorde in minuut 90 (strafschop) en 93. Van Duinen is daarmee de eerste speler van PEC Zwolle ooit die tweemaal tot scoren kwam in de negentigste minuut of later. Slechts vier eredivisiespelers gingen hem voor.