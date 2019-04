Mike van Duinen: ‘Geen enkel plan had uitgemaakt, op alle fronten afgetroefd’

Mike van Duinen schudde nog maar eens zijn hoofd. Nee, het was niet best, wilde hij maar zeggen. ,,Het had niet uitgemaakt wel systeem we vandaag hadden gehanteerd, we zijn op alle fronten afgetroefd.”

Het duurde lang voordat de spelers van PEC Zwolle de kleedkamer uitkwamen na de verloren wedstrijd in het Koning Willem II-stadion in Tilburg. De 2-0 nederlaag moest worden nabesproken en dat duurde even. ,,Maar dat doet de trainer na elke wedstrijd”, zei Van Duinen. ,,Al was het nu wat langer.”

Scherpte

Van Duinen praatte niet over een donderspeech van trainer Jaap Stam na het slechte optreden van de Zwollenaren. Op de vraag waar de matige prestatie aan lag, had de PEC Zwolle-aanvaller geen antwoord. ,,Het was duidelijk niet goed genoeg. ook ik had het moeilijk, kwam niet in het spel voor. Willem II was veel scherper, veel agressiever. We weten dat het niet hoort op deze manier, al was het de tweede helft iets beter dan voor de rust.”

Tactische plannen maakten in het duel in Tilburg niets uit, benadrukte Van Duinen. ,,Er was totaal niets van terug te zien, maar het had vandaag ook helemaal niets uitgemaakt. Het was gewoon heel erg slecht.”