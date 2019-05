Mike Willems volgt Gerard Nijkamp op als technische baas PEC Zwolle

Met de aanstaande aanstelling van Willems kiest de clubleiding van PEC eigenlijk voor een interne oplossing. Hij is al jaren werkzaam als manager bij verffabrikant Sigma Coatings, maar sinds Ben Hendriks in 2014 voorstelde de oud-speler toe te voegen aan het net opgezette scoutingteam, struint Willems als parttimer voor PEC de Nederlandse stadions af op zoek naar voetbaltalent. Daardoor heeft hij de Nederlandse markt reeds goed in kaart. Toen er anderhalf jaar geleden sprake was van een overstap van Nijkamp naar de KNVB, werd Willems reeds gepolst voor de functie van technische baas. Nijkamp bleef, waarna hij de samenwerking met Willems wel intensiveerde.

Akkoord nabij

Ook Nijkamp nadert een akkoord met zijn nieuwe club. Voor de huidige technisch directeur ligt een langdurig contract klaar bij FC Cincinnati , laagvlieger in de MLS. PEC werkt mee aan een vertrek van de bestuurder naar de Verenigde Staten, maar wel pas vanaf 1 september, zodat hij zijn werkzaamheden kan overdragen aan Willems. Daardoor zijn Nijkamp én Willems betrokken bij de zoektocht naar een vervanger voor de naar Feyenoord vertrokken Jaap Stam. Ook de aanstelling van de nieuwe hoofdcoach is in de maak bij PEC.

Handvol wedstrijden voor PEC

Clubman Willems speelde eind jaren ‘80 een handvol wedstrijden in de hoofdmacht van PEC. Zijn voetballoopbaan, die hem ook naar Jong Ajax en weer terug in Zwolle bracht, was - mede door blessureleed - van korte duur. Zijn broer Ron was ook een groot talent en kwam uit voor onder meer PEC, FC Twente, Ajax en Grashoppers. Na zijn voortijdige afscheid belandde Mike Willems in het bedrijfsleven. De oud-prof werkte voor verschillende multinationals en was de laatste jaren als salesmanager actief voor verfmerk Sigma Coa­tings. Daar levert hij zijn contract in om bij zijn grote liefde PEC te bouwen aan een topsportklimaat en een structurele plek in het linkerrijtje.