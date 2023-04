Misstap in Eindhoven: PEC Zwolle moet nog even wachten op promotie naar eredivisie

De vraag is de hele avond of dit de dag is waarop het gaat gebeuren: promoveert PEC Zwolle en keert het officieel na de zomer terug in de eredivisie of moet aanvoerder Bram van Polen - die vooraf aankondigde zijn kop eraf te zuipen als PEC zou promoveren - nog even wachten met feestvieren.

Kia Picanto

Aan alles is in ieder geval gedacht op deze avond. Natuurlijk is het promotieschild aanwezig, voor het geval dat. Zo’n anderhalf uur voor de wedstrijd komt het aan in Eindhoven, waar blijkt dat de competitieleiders weinig waarde hechten aan de prijs die staat voor promotie. Een paar dagen eerder is het lachen geblazen als het schild voor de periodetitel naar Almere wordt gebracht in een Kia Picanto. Ditmaal? Zelfde autootje, zelfde allure.

Om promotie af te dwingen, heeft PEC Zwolle zelf de belangrijkste taak en dat is winnen bij FC Eindhoven. Dat is niet per se een klus die je zo even klaart, het is niet voor niets dat die ploeg de nummer zes van de eerste divisie is. Tegelijkertijd moet ‘concurrent’ Almere City verliezen van Jong AZ, op het eerste oog een onwaarschijnlijk scenario.

Knotsgek

Goed, ga er maar even voor zitten, want het wordt in Eindhoven een knotsgekke eerste helft. Allereerst PEC zelf, in Eindhoven heeft het publiek na de eerste helft al vier doelpunten gezien. De verdeling is keurig, beide ploegen maken er twee. Lennart Thy is namens PEC goed voor de eerste, Eindhoven repareert daarna de boel met twee goals en wederom Thy zorgt na dik 30 minuten voor 2-2.

Daar blijft het niet bij, want ook in Almere doen ze een duit in het zakje. Daar komt Jong AZ op een 0-1 voorsprong, een ontploffend PEC-vak in Eindhoven tot gevolg. Maar ook dat is alweer anders als op beide velden de rust aanbreekt, Almere City gaat dan met 2-1 aan de leiding.

Teken aan de wand

Na de rust is het voor PEC daarom vooral zaak om drie punten te pakken, aangezien promotie er niet in zit. De Zwollenaren hebben er sowieso de handen vol aan om überhaupt tot een zege komen. Overwicht is er wel, maar daar haalt de ploeg in de tweede helft simpelweg te weinig uit. Dat het uitvak schreeuwt om cultheld Tolis Vellios is een teken aan de wand.

Die komt zo’n half uur voor tijd in de ploeg, maar helpt zijn team ook niet over het dode punt. Het gaat zelfs helemaal mis als Thomas van den Belt en Van Polen schutteren en Brym op onverklaarbare wijze vrije doortocht heeft naar Jasper Schendelaar. Die is kansloos, ook als een paar minuten later Naoufal Bannis voor zijn neus opduikt: 4-2.

Teleurstelling? Natuurlijk, het resultaat is waardeloos. Twijfelen? Daar is logischerwijs geen sprake van. Van uitstel komt echt geen afstel. Of anders gezegd: Van Polen moet nog even wachten met zijn kop eraf zuipen.

FC Eindhoven - PEC Zwolle 4-2 (2-2). 3. Lennart Thy 0-1, 10. Charles-Andreas Brym 1-1, 31. Collin Seedorf 2-1, 37. Thy 2-2, 70. Brym 3-2, 75. Naoufal Bannis 4-2.

Opstelling PEC Zwolle: Schendelaar; Van Polen (77. Taha), Beelen, Van Hintum; Görlich (64. Chirino), Van den Belt, Thomas (64. Fontana), D. van den Berg; Huiberts (64. Vellios), Medunjanin; Thy (77. Kastaneer).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Iedere zondagavond het laatste voetbalnieuws als eerste in jouw mailbox? Meld je hieronder aan voor onze speciale voetbalnieuwsbrief:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.