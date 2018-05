Mister Zwolle blijft als onder 19-coach in dienst van PEC; Looms trainer beloften

Clubicoon Van der Haar was in het bezit van een aflopend contract, dat door de clubleiding eind maart formeel werd opgezegd. Daardoor leek een breuk met de voormalige speler, die meer dan vijfhonderd wedstrijden speelde en al dertig jaar actief is bij PEC, aanstaande. Zo ver komt het voorlopig dus niet.

De clubleiding en Van der Haar hebben elkaar gevonden in een nieuw contract en takenpakket. Mister PEC Zwolle gaat aan de slag als trainer van het oudste team in de academie. Daarnaast pakt hij zijn werkzaamheden als scout voor het eerste elftal weer op. ,,Ik ben zeer te spreken over het feit dat ik bij PEC Zwolle werkzaam blijf, want dit is mijn club", aldus Van der Haar op de website van de club.