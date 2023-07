Mo Oukhattou schiet PEC Zwolle naar eerste overwinning van het seizoen

Beelen ontbreekt

Ook Thomas Beelen kwam niet in actie, al maakte hij wel deel uit van de wedstrijdselectie. De verdediger is dichtbij een transfer. Feyenoord en PSV willen hem graag inlijven. Keeper Jasper Schendelaar heeft wegens zijn deelname aan het EK met Jong Oranje nog een extra week vakantie. Hij keert maandag terug.

Oukhattou trefzeker

Nieuweling Mo Oukhattou (18), in eerste instantie gehaald voor O21, scoorde in de eerste helft twee keer voor PEC Zwolle, nadat vv Berkum al een aantal kansen had gekregen. Even later was Chris van der Meulen van Berkum, die na 22 jaar zijn afscheidswedstrijd speelde, dichtbij een doelpunt, maar hij schoot de bal naast.