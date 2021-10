Moïsa van Koot verrast met vrouwen PEC Zwolle in eredivisie: ‘We kunnen ook hard zijn naar elkaar toe’

Moïsa Van Koot (20) staat niet dagelijks op met de gedachte dat ze met PEC Zwolle de eerste plaats in de eredivisie bezet. Het is immers nog vroeg in het seizoen. ,,Het is wel mooi. We spelen lekker en het is fijn om te winnen. Maar verder? We hebben gewoon een sterk team, er zit veel energie in. En we benutten de kansen beter dan vorig seizoen, toen we moeite hadden met scoren.”