Mokhtar heeft het juiste medicijn voor de clubarts van PEC Zwolle

Zoals bij elke wedstrijd, vindt kort voor de aftrap in de kleedkamer van PEC Zwolle altijd nog even een oppepronde plaats. Spelers krijgen een knuffel, een handdruk en de succeswensen van stafleden. Als clubarts Jos Lemmens Youness Mokhtar nog even verbaal wil opbeuren, pakt de aanvaller hem stevig vast en fluistert: ,,Als ik er één maak, is ie voor jou doc."

Mokhtar komt zijn woord direct na. Het eerste competitieduel van 2018 is ruim een minuut onderweg als de vleugelspits bij één van zijn eerste balcontacten vanaf een meter of 25 een poging waagt. Het zwabberschot maakt naast de weifelende NAC-doelman Mark Birighitti een succesvolle noodlanding in de hoek, waarna de linksbuiten zijn reis zonder bal vervolgt naar de dug-out. Daar valt hij Lemmens in de armen. Wat met een innige knuffel begint, eindigt in een massale steunbetuiging van alle spelers aan hun dokter.

Die dokter is al bijna twintig jaar verbonden aan PEC Zwolle, maar ontbreekt in de laatste wedstrijden van 2017 ineens. De spelers weten waarom. Via de groepsapp hebben ze eerder al het droevige nieuws vernomen. De vrouw van Lemmens is plotseling overleden. Mokhtar en zijn teamgenoten zijn diep geraakt. ,,Hij is dokter van beroep, maar dit was iets waar hij geen grip op had en zich niet op kon voorbereiden. Verschrikkelijk. Ik heb hem meteen een bericht gedaan, waarin ik mijn steun heb betuigd."

Behulpzaam

De excentrieke aanvaller heeft al langer een band met de zorgzame clubarts. Mokhtar ondervond de warme persoonlijkheid van Lemmens in zijn eerste periode in Zwolle al aan den lijve. ,,Jos is zo'n ontzettend lieve man. Hij is enorm behulpzaam. We kunnen altijd bij hem terecht. Dat was toen al en dat is nog steeds zo." Dat merkte de smaakmaker van PEC bijvoorbeeld toen hij voor het eerst vader werd. ,,De zwangerschap van mijn vrouw was ook niet altijd gemakkelijk. Ik wist dat ik hem altijd kon bellen. Dan gaf hij ons advies en zei hij dat het wel goed zou komen."

In het nieuwe jaar voegde Lemmens zich weer bij de medische staf van PEC. Mokhtar: ,,Hij heeft een heel moeilijke periode achter de rug. Je hebt natuurlijk ook tijd nodig om zoiets te verwerken. Wij wilden dat hij zo snel mogelijk weer onder ons kwam, zodat wij hem afleiding konden geven. Daarom waren we ook blij om hem in het nieuwe jaar weer te zien." Mokhtar had ook nog wel een manier om hem een hart onder de riem te steken. ,,Het zat al een tijdje in mijn hoofd om mijn doelpunt aan hem op te dragen. Ik wilde laten zien dat wij er ook voor hem zijn, zoals hij altijd voor ons klaarstaat. Dan is het mooi als je meteen kan scoren."

Al Arabi

Wat het doelpunt en de attente steunbetuiging aan doc nog mooier maakt, is de wetenschap dat Mokhtar alweer in de woestijn had kunnen voetballen. Al Arabi, een laagvlieger uit Qatar die naarstig op zoek is naar goals, meldde zich via een tussenpersoon bij PEC. Een lucratieve deal leek in de maak toen de Arabieren 800.000 dollar - waarvan PEC ongeveer 500.000 euro zou overhouden - boden op de speler die nog zo'n vijf maanden onder contract staat in Zwolle.

Waar PEC de kassa al hoorde rinkelen, ving Al Arabi bij de speler zelf bot. Mokhtar liet voor hij twee jaar geleden terugkeerde bij PEC Zwolle zijn driejarige verbintenis bij het Saudische Al Nassr al na een half jaar ontbinden. ,,Al Arabi is in Qatar. Daar is het leven wel aangenamer dan in Saudi-Arabië", claimt Mokhtar. Maar bij Al Arabi beleefde de eveneens uit Utrecht afkomstige Anouar Kali eerder al een kortstondig en vervelend avontuur. Omdat het lucratieve voorstel voor de speler uitbleef, hoefde Mokhtar ook niet te twijfelen. ,,Het is niks geworden. Daarvoor moeten alle partijen tot een akkoord komen."

Relaxed

Nu de 26-jarige Mokhtar bijna over een transfervrije status beschikt, kunnen andere clubs hem al vastleggen voor komend seizoen. ,,Dat is ook zo, maar mijn zaakwaarnemer en ik staan er heel relaxed in. Voor deze transferperiode en voor straks. Als er echt iets moois komt, gaan we luisteren en praten. Het gevoel moet dan vooral goed zijn", stelt Mokhtar, die tegen met zijn zesde eredivisietreffer zijn persoonlijke record uit het seizoen 2012/2013 evenaarde.