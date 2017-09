Mokhtar is de grote man bij PEC Zwolle tegen Heracles: 2-1

Tegen Heracles Almelo wilde PEC Zwolle zich herstellen van de 3-0 verliespartij in Amsterdam. Dat lukte. Halverwege de wedstrijd stond PEC Zwolle met 1-0 voor, maar die marge van één had hoger kunnen en misschien wel moeten zijn. Bij vlagen flitste het elftal van John van ’t Schip, kansen waren er in overvloed. Maar na de rappe 1-0 van Youness Mokhtar - een schot uit een lastige hoek - was het ineens gedaan met de effectiviteit van PEC Zwolle. Foutjes van Heracles-keeper Bram Castro werden niet afgestraft, hoewel de routinier daar wel aanleiding toe gaf. Twee keer zelfs.