Mokhtar maakt snelste PEC-treffer in vijf jaar: Goed dat ik een bos haar heb

Met de snelste PEC Zwolle-treffer in vijf jaar tijd hielp Youness Mokhtar zichzelf en zijn ploeg na een dramatische periode als schaduwspits overeind tegen Sparta (2-0). Door die zege zijn de kansen op Europees voetbal toegenomen. ,,Het is een rare competitie, maar op basis van ons getoonde spel horen wij in de play-offs thuis."

De ontmoeting met Sparta werd voor Mokhtar in meerdere opzichten een bijzondere. Door de blessure van Mustafa Saymak verhuisde de aanvaller van de flank naar de positie van schaduwspits. Daar speelde hij in de jeugd bij PSV regelmatig en dit seizoen posteerde trainer John van 't Schip hem in de kwartfinale van het bekertoernooi tegen AZ (4-0 verlies) ook op het middenveld. ,,Het is dan ook niet nieuw voor me", aldus Mokhtar. ,,Het is ook wel een fijne positie omdat je meer bij het spel betrokken bent. Het ging denk ik wel aardig. Ik kon lekker tussen de linies bewegen en veel aan de bal komen."

Krullen

Bij één van de eerste balcontacten was het ook meteen raak. Younes Namli werd vrijgespeeld op de rechterflank en hij vond met een afgemeten voorzet de ingelopen Mokhtar. Hij knikte de bal naar de lange hoek en zette PEC na 66 seconden op voorsprong tegen Sparta. Daarmee tekende hij voor de snelste Zwolse treffer sinds augustus 2013, toen Jesper Drost al na elf tellen trefzeker was tegen Heracles. Mokhtar vertrok drie weken later naar Twente. Die club bezorgde hij in december van dat jaar de zege op AZ, door in blessuretijd de winnende goal binnen te koppen. ,,Dat was de laatste keer dat ik met het hoofd had gescoord. Het overkomt me niet vaak. Goed dat ik een bos haar heb nu. Ik kon de bal lekker op mijn krullen laten vallen."

Voor Mokhtar was de rake kopbal zijn eerste treffer sinds het eerste competitieduel in 2018, toen hij PEC met een vroege treffer aan de zege op NAC hielp. Ondertussen stond hij bijna tien duels droog en vond hij nog sporadisch de vorm van voor de winterstop. ,,We hebben in die periode ook als team minder gespeeld. Ik ben op mijn positie ook afhankelijk van de ballen die ik krijg. Je merkte gewoon dat het vertrouwen in de groep wat minder groot was. Tegen Sparta zag het weer heel aardig uit. Vooral in de tweede helft leek het weer het oude PEC."

Rare competitie

De zege op de Rotterdamse laagvlieger was na een dramatische serie met één punt uit de laatste zes wedstrijden broodnodig. PEC deed in het paasweekend meteen uitstekende zaken, doordat concurrenten Vitesse, ADO, Heracles en Excelsior in de jacht op een ticket voor play-offs voor Europees voetbal een nederlaag leden. ,,Het is een rare competitie", weet Mokhtar. ,,Vitesse verliest thuis van Roda. Het kan allemaal. Alleen zullen wij het helemaal zelf moeten doen. Of wij in de play-offs horen? Dat denk ik wel. Op basis van het getoonde spel dit seizoen zeker."

Kijker