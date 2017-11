Mokhtar ontbreekt tegen Vitesse; Eerste basisplaats Ondaan bij PEC Zwolle

Karagounis

Ook Thanasis Karagounis profiteert mogelijk van de lichte hamstringklachten van Mokhtar. Karagounis trainde vanmorgen tijdens de besloten sessie voor het eerst in maanden mee met de hoofdmacht voor PEC Zwolle. De Griekse aanvaller, die twee jaar uit de roulatie was met twee zware knieblessure, maakt dit seizoen deel uit van het Zwolse beloftenteam, nadat de club hem afgelopen zomer niet wist te slijten. ,,Hij speelt de laatste weken bij de beloften en maakt een positieve ontwikkeling door”, legt Van ’t Schip uit. ,,Fysiek is hij in orde en conditioneel maakt hij stappen. Dan hebben wij de optie om hem van dichterbij aan het werk te zien. En dat zullen we zeker doen als dat nodig is.”

Stoïcijns

Of Karagounis ook tot de wedstrijdselectie behoort tegen Vitesse, wilde de coach nog niet zeggen. Van ’t Schip vergaarde in laatste zes competitieduels maarliefst veertien punten met PEC. In de eerste tien wedstrijden kreeg PEC, naast Ajax en Feyenoord, vooral laagvliegers voor de kiezen. Met Vitesse, PSV, Heerenveen en Utrecht heeft de Zwolse sensatie nu een zwaar programma voor de boeg. Van ’t Schip kijkt nog niet verder dan de ontmoeting met Vitesse. ,,Dit is weer een examen voor ons. Ik ben absoluut niet bang dat we ons niet staande zullen houden. Maar het gaat er wel om: hoe ga je een wedstrijd in? We ervoor waken dat we denken dat het door deze start vanzelf gaat. Volgens mij gaan we daar tot nu toe steeds goed mee om door stoïcijns door te gaan met waar we mee bezig waren.”