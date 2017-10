Mokhtar op scherp bij ‘fel en geel’ PEC Zwolle

PEC Zwolle krijgt primeur boek Nijhuis: Over babes en ballen

13:45 Een opmerkelijke anekdote over 8 mooie vrouwen in Donetsk was een van de dingen die Bas Nijhuis maandagavond vertelde tijdens zijn boekpresentatie in Zwolle. Het boek 'Niet zeiken, voetballen!' staat vol met anekdotes uit het leven van Nijhuis. Het eerste exemplaar werd voor een zaal met honderden genodigden in het stadion van PEC Zwolle gepresenteerd.