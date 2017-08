Mokhtar wil rendement opvijzelen onder 'hedendaagse trainer'

,,Ik ben teleurgesteld", zei Mokhtar na de vermakelijke remise. ,,Er zat meer in en we hebben ook goede mogelijkheden op de overwinning gehad." Een punt bij Sparta, velen namen er gisteren aan het begin van de avond genoegen mee. Ook omdat de thuisploeg in een boeiend gevecht eveneens aanspraak maakte op de volle buit.

Maar de linksbuiten van PEC Zwolle wil dit seizoen meer. Een gelijkspel op Spangen is voor Mokhtar niet genoeg, zijn drie assists en vier goals van vorig jaar moeten worden overtroffen en ook voor een veertiende plek in mei zal hij niet meer tekenen.

Hedendaags

Aan de wisseling van de wacht in de technische staf zal dat volgens Mokhtar niet liggen. ,,Ron Jans is een topper, maar ik moet zeggen dat het met John van 't Schip ook heel erg klikt. Ik vind hem echt een hedendaagse trainer. Iets meer van deze tijd, zeg maar. Samen met de assistenten weet hij bij ons steeds de juiste snaar te raken."

Neem vorige week. Als de coach een uur na de eerste wedstrijd tegen Roda JC nog media te woord staat, tikt Mokhtar hem op zijn schouder. ,,Het spelershome gaat zo dicht trainer." Van 't Schip schiet in de lach. De coach is zelf ook niet vies van een dolletje, merkt de aanvaller. ,,Hij weet dat ik op en neer rij vanuit Utrecht. Dan roept hij grappend dat ik onderweg genoeg tijd heb om na te denken over ons spel."

Diepte

Mokhtar verwacht bovendien de vruchten te plukken van de aanstelling van een voormalige vleugelspits. ,,Hij was zelf een geweldige rechtsbuiten. Dat merk ik nu. Tijdens het trainingskamp in Epe hebben we gezeten. Hij wil dat ik meer diepte in mijn spel krijg en adviseert me. Daardoor zal mijn rendement omhoog gaan. De cijfers die zijn besproken, ga ik niet zeggen", zegt hij met een grijns.

Toeval of niet, Mokhtar was in de oefencampagne vijf keer trefzeker en tegen Sparta is het na een klein kwartier raak als Parzyszek en Saymak hem knap in stelling brengen. Hij rondt koelbloedig af. Zijn openingstreffer wordt even later weggepoetst door de vrijgelaten Robert Mühren (1-1).

Afstemming

Mokhtar speelde tegen Sparta een wisselvallige wedstrijd. Aan de afstemming met linksback Van Polen moet met en zonder bal nog geschaafd worden. Niet alle acties lukken ook. Maar wat opvalt, is de ijver bij de Marokkaan. Als hij na rust een paar keer langs zijn tegenstander glipt en op weg lijkt naar de goal, versperren verschillende Spartanen hem de weg. Mokhtar ontploft als arbiter Allard Lindhout weer laat doorspelen.

,,We verdienden voor rust al een penalty toen Ryan Thomas werd gehinderd. Na rust word ik vol aangetikt. De scheids ziet het, de official en de grensrechter staan op een meter of tien en doen niks. Ik kreeg geel omdat ik zei: 'Hoe kun je dit niet zien?' Dan kun je er nog wel zes man bij zetten, maar dan gaat het nog niet werken."

Sproeien

Een andere ergernis was het veld. ,,Wij komen hier om lekker te voetballen en dan merk je dat ze niet gesproeid hebben. Er was vorige week een heel gedoe om ons veld, maar dat is ten minste twee keer besproeid. Misschien dat ze bang waren en onze balsnelheid laag wilden houden..."

,,Ik wil hier niet beweren dat we anders gewonnen hadden. We moeten het uiteindelijk bij onszelf zoeken", vervolgt Mokhtar. ,,We zijn nog te slordig. Dat komt met zoveel goede spelers en een topfitte groep denk ik vanzelf."

Concurrentie

Hij constateert dat de selectie van PEC Zwolle deze zomer aan kwaliteit heeft gewonnen, maar aan kwantiteit heeft verloren. ,,Er mag van mij in elke linie wel iemand bij. Ik vind onze selectie nog te smal. Ik wil niemand tekort doen natuurlijk, maar ik denk dat de trainer te weinig keus heeft, helemaal als we straks blessures en schorsingen krijgen."