Mokhtar: 'WK met Marokko? Het is hopen op een wonder'

De fans vinden het prachtig dat het dit seizoen zo goed gaat met PEC Zwolle, maar tegelijkertijd roept het vragen op. Wat gaat er bijvoorbeeld in de winterstop gebeuren, met al die spelers die nu pontificaal in de eredivisie-etalage liggen te glimmen?

Youness Mokhtar bijvoorbeeld. De aanvaller sluit de supportersavond af, samen met Younes Namli, Rick Dekker en Mustafa Saymak. Mokhtar is één van de spelers in de spelersgroep met ambitie. Open en eerlijk spreekt hij de fans van PEC Zwolle toe. ,,Het leven van een voetballer duurt helaas niet lang, dan moet je keuzes maken. Ik ben 26 jaar en heb een gezin. Als er wat moois voorbij komt, gaan we daarnaar luisteren.”

Wat het onderwerp automatisch brengt bij de nationale ploeg van Marokko, in de zomer van 2018 WK-ganger. Mokhtar hoopt stiekem deel uit te maken van de selectie. ,,Ik ben nog niet gebeld door de bondscoach. Ik droom er wel van, maar de Nederlandse competitie staat er niet heel goed op. Het is hopen op een wonder. Ook als ik in aanmerking wil komen voor de Marokkaanse ploeg, is het beter om naar een buitenlandse competitie te gaan. Welke? De Spaanse lijkt me erg mooi.”

Tijdens de door sportjournalist Gerjos Weelink gepresenteerde supportersavond komen niet alleen de serieuze onderwerpen voorbij. Er is ook ruimte voor een dolletje. De grootste clown? Philippe Sandler. Wie niet zonder zijn telefoon kan? Kingsley Ehizibue. De slechtste van het klaverjasclubje? Wouter Marinus. De spelers beantwoorden de vragen met een brede glimlach.

Natuurlijk is er hier en daar een kritische vraag. Over het foutje van keeper Diederik Boer tegen PSV bijvoorbeeld. Of waarom de spelers na wedstrijden zo weinig hun gezicht laten zien in het supporterscafé.