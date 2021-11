Mustafa Saymak na kansloze nederlaag tegen Feyenoord: ‘We speelden met schijt in de broek’

De stoom kwam bijna uit zijn oren, zo’n halfuur nadat Saymak kansloos met PEC onderuit was gegaan. ,,Wat wil je ook?”, zei de Deventenaar, die vanwege het ontbreken van Bram van Polen de aanvoerdersband droeg. ,,Ik kan er wel een leuk verhaaltje van maken, maar dit was dramatisch. Als je na tien minuten al met 2-0 achter staat, heeft dat niks te maken met tactiek. Of dat we moesten wennen aan de nieuwe trainer. Dat is allemaal onzin. We waren gewoon niet scherp genoeg. Punt uit.”