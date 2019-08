Mustafa Saymak op de weg terug naar PEC Zwolle

Saymak verruilde PEC een jaar geleden transfervrij voor het gepromoveerde Rizespor. Zijn eerste buitenlandse avontuur mondde uit in een grote teleurstelling. Saymak belandde op de bank en kreeg eerder deze maand bij Rizespor zelfs te horen dat hij geen plek meer had in de eerste selectie.

Daarop maakte zijn voormalige club werk van een hereniging en trok Saymak ook de concrete belangstelling van ADO Den Haag. Een huurdeal zag PEC niet zitten, waarna alle partijen afgelopen weekeinde tot overeenstemming kwamen over een afkoopsom voor zijn nog tweejarige contract in Turkije en een nieuwe verbintenis die hem tot medio 2022 aan de eredivisionist zal verbinden.

Saymak verblijft, in afwachting van de afwikkeling van de transfer, nog in Rize. De verwachting is wel dat de kleine Deventernaar komende week naar Nederland vliegt en zijn rentree zal maken op het trainingsveld. De schaduwspits speelde in zeven jaar bijna 150 competitieduels voor PEC. In zijn laatste seizoen in Zwolle kroonde Saymak zich met elf goals tot clubtopscorer.