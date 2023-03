Muziek uit de kleedkamer van PEC kan Thy wel bekoren: ‘Elke overwinning moet je vieren’

Gervane Kastaneer is deze vrijdagavond de dj van dienst, en dat mag iedereen weten. Thy hoort de muziek een paar meter verderop met genoegen aan. ,,Je mag best blij zijn na een overwinning, daar hoort dan muziek bij”, zegt de maker van de twee doelpunten tegen de beloften van FC Utrecht.

Meezitten

Die mening deelt trainer Dick Schreuder, al is hij niet helemaal tevreden over het vertoonde spel van PEC. ,,Was leek niet alleen moeizaam, het wás ook moeizaam. Het was gewoon niet goed genoeg, we hebben niet onze supporters kunnen vermaken zoals we willen.”