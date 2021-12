Na 116 dagen is de lijdensweg van Pelle Clement bij PEC voorbij: ‘Mentaal was het heel zwaar’

PEC-middenvel­der Saymak had strafschop moeten nemen: ‘Maar ik had kramp’

Het ging na PEC Zwolle-RKC Waalwijk (0-0) vooral over de gemiste penalty van Daishwan Redan. De aanvalsleider van de Zwollenaren had na een uur de openingstreffer op zijn schoen, maar joeg de bal vanaf elf meter over. Niet Redan, maar aanvoerder Mustafa Saymak was de eerste op het lijstje.

