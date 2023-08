Na bijna twee jaar verdwijnt Marcel Boudesteyn ineens van het toneel bij PEC Zwolle: ‘Het is volbracht’

met video Voor zieke Gulnaz (75) is geen passende woning, nu zit ze al maanden ‘opgesloten’ in woonkamer

De 75-jarige Gulnaz kan al een paar jaar niet meer lopen en staan. De Haagse oma heeft meerdere aandoeningen, maar door een val is haar gezondheid enorm verslechterd. Ze ligt de hele dag in bed, in een hoek van de woonkamer. Bij de gemeente ligt een verzoek om de woning aan te passen, zodat ze in ieder geval naar de badkamer kan. Maar die weigert dat. ,,Ik ben echt ten einde raad.’’